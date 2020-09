Junge Männer mit Messer verletzt

*Nr. 2261*In der vergangenen Nacht wurden zwei junge Männer in Hellersdorf nach einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten gegen 22 Uhr drei Personen aus einer Gruppe heraus am Alice-Salomon-Platz in einen Streit, bei dem in der Folge ein 21-Jähriger einem 18-Jährigen eine Stichverletzung im Bereich der Hüfte und einem 17-Jährigen eine Schnittwunde am Oberkörper zugefügt haben soll. Passanten, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, kümmerten sich um die Verletzten und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurden. Lebensgefahr bestand in beiden Fällen nicht. Der Tatverdächtige wurde anschließend festgenommen, erkennungsdienstlich in einem Gewahrsam behandelt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 übernommen.