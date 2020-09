Mit Werkzeug geschlagen und ausgeraubt

Nr. 2255

In den gestrigen Nachmittagsstunden kam es in Wedding zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, bei der ein 36-Jähriger schwere Verletzungen davontrug. Kurz nach 14 Uhr soll es zwischen fünf Männern zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein. Zeugen berichteten den alarmierten Polizisten, dass vier Männer dann mit einem Werkzeug auf den 36-Jährigen einschlugen, dieser daraufhin zu Boden ging und auf ihn weiter eingetreten wurde. Anschließend seien sie mit einem Auto geflüchtet. Der verletzte Mann zog sich unter anderem eine Fraktur an den Beinen zu und kam mit alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt nun die Kriminalpolizei der Direktion 1.