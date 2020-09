Paar nach Diebstahl festgenommen

Nr. 2247

Heute Morgen wurden in Charlottenburg nach einem Diebstahl aus einem Wohnmobil zwei Tatverdächtigte festgenommen. Ein Zeuge entdeckte die 44-jährige Frau und den 40 Jahre alten Mann gegen 8.30 Uhr in dem Fahrzeug in der Sophie-Charlotten-Straße auf frischer Tat. Ein Passant konnte das Paar mit ihrer Beute bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festhalten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 2.