Nach Wohnungseinbruch – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 2242

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei Tatverdächtigen zu einem Wohnungseinbruch, der sich Ende Mai 2020 ereignete. Die abgebildeten Männer stehen im Verdacht, am Donnerstag, den 28. Mai 2020, zwischen 15.20 Uhr und 16 Uhr, in Mitte in der Gertrud-Kolmar-Straße in eine Wohnung eingebrochen zu sein und sollen Wertgegenstände gestohlen haben.