Nr. 2226

Ein Auto brannte in der vergangenen Nacht in Wedding. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Anwohner das bereits in Flammen stehende Fahrzeug in der Allée du Stade und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Der PKW brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.