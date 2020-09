Nr. 2221

Heute früh beschädigten und beschmierten Unbekannte ein Parteibüro in Marzahn. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Hausmeister gegen 8 Uhr eine beschädigte und mit weißer Farbe beschmierte Türscheibe an dem Büro in der Allee der Kosmonauten fest und alarmierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen werden beim polizeilichen Staatsschutz im Landeskriminalamt geführt.