An Demenz erkrankter Mann vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2218

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos suchen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei der Direktion 3 nach Werner Eikermann. Gemäß den bisherigen Ermittlungen verließ der 84-Jährige seine Wohnung in der Landsberger Allee am vergangenen Dienstag, den 15. September 2020 gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad und ist seit dieser Zeit spurlos verschwunden. Werner Eikermann ist an Demenz erkrankt und reagiert auf Ansprache oft abweisend und bestimmt. Er wird wie folgt beschrieben:

circa 170 cm groß

normale Figur

kurze, weiße Haare mit Stirnglatze

kurzer, weißer Vollbart

Brillenträger

ist mit einem dunkelfarbigen Herren-Trekkingrad der Marke Rixe, ausgestattet mit einem Multifunktionslenker, unterwegs