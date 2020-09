Nr. 2217

Im Rahmen der Strukturreform der Polizeibehörde erfolgte heute in einem letzten Schritt die Umbenennung der Polizeidirektion 6. Die für die Stadtteile Hellersdorf, Köpenick, Lichtenberg, Marzahn und Treptow zuständige Dienststelle heißt künftig Polizeidirektion 3 (Ost).

Bei einem feierlichen Festakt auf dem Direktionsgelände in der Poelchaustraße in Marzahn wurde im Beisein der Polizeipräsidentin, des Leiters der Landespolizeidirektion, des Direktionsleiters sowie weiterer geladener Gäste das bisherige Dienststellenschild durch eines mit der neuen Bezeichnung ersetzt. Im Anschluss erhielten auch alle anderen Dienststellen der Polizeidirektion ihre neuen Schilder, um die alten zu ersetzen.

Nähere Informationen zur Polizeidirektion 3 (Ost) sowie den weiteren Direktionen finden Sie im Internet auf der Seite der Landespolizeidirektion unter dem Link https://www.berlin.de/polizei/dienststellen/landespolizeidirektion/.