Festnahme nach Einbruchversuch

Nr. 2214

Heute früh nahmen Polizeieinsatzkräfte einen mutmaßlichen Einbrecher in Wedding fest. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Zeuge um kurz nach 3 Uhr in der Antonstraße einen Mann, der die Jalousie eines Geschäfts hochzudrücken versuchte. Er alarmierte die Geschäftsbetreiber, die den Mann noch am Geschäft antrafen und bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Polizei festhielten. In den Laden gelangte der Mann nicht. Die Einsatzkräfte nahmen den 40-Jährigen fest und überstellten ihn der Kriminalpolizei der Direktion 1, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.