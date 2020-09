Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nr. 2211

In der vergangenen Nacht kam es zu Widerstandshandlungen in Köpenick. Laut bisherigen Ermittlungen wurde ein 21-Jähriger gegen 2.15 Uhr an der Bushaltestelle Salvador-Allende-Straße durch den Busfahrer von der Fahrt ausgeschlossen und musste im Beisein der Polizistinnen und Polizisten aussteigen, da er zuvor im Bus der Linie N67 andere Fahrgäste belästigt hatte. Danach leistete der junge Mann gegenüber den eingesetzten Kräften, die seine Identität für weitere Maßnahmen feststellen wollten, Widerstand, in dem er um sich schlug. Zudem bespuckte und beleidigte er die Einsatzkräfte. Die Kräfte konnten den Mann anschließend festnehmen und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Dort leistete er erneut Widerstand bei der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung, welche nach einem zweiten Versuch durchgeführt werden konnte. Abschließend wurde der 21-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, unter anderem wegen Verdacht der Nötigung, der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, dauern an.