Motorrad gestohlen – Tatverdächtige festgenommen

Nr. 2207

Heute früh nahmen Einsatzkräfte in Hellersdorf zwei mutmaßliche Motorraddiebe fest. Gegen 3 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Oelsnitzer Straße neben seinem geparkten Motorrad einen Transporter, der ihm merkwürdig vorkam. Als der 32-Jährige auf die Straße nachschauen ging, stellte er fest, dass seine Kawasaki und der kleine Lieferwagen weg sind und alarmierte die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 stellten den Fiat-Transporter in der Nähe fest, hielten den Wagen an und nahmen den 27-jährigen Fahrer und seinen 20 Jahre alten Beifahrer fest. Im Laderaum befand sich das zuvor entwendete Zweirad. Die Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 3 übergeben. Die Ermittlungen dauern an.