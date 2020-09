Überfall in Baumarkt

Nr. 2206

Gestern Abend überfielen zwei unbekannt gebliebene Männer einen Baumarkt in der Naumburger Straße in Neukölln. Nach Angaben der 52-jährigen Angestellten betraten die beiden maskierten Männer gegen 19.40 Uhr ein Mitarbeiterbüro, das sie gerade verlassen wollte und drängten sie in den Raum zurück. Dort sollen die beiden Maskierten die Frau aufgefordert haben, ihnen die Einnahmen zu geben und bedrohten sie. Als drei weitere Angestellte der Filiale auf den Überfall aufmerksam wurden, sollen die Täter auch diese in das Büro gezerrt haben. Alle Mitarbeitende sollen dann durch das Duo gefesselt worden sein. Mit der Beute sollen die Tatverdächtigen durch eine Fluchttür den Markt verlassen haben. Weitere Zeugen sahen, dass die beiden Männer ihre Flucht in einem Audi in Richtung Grenzallee fortgesetzt haben sollen. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 übernommen.