Mann mit Messer verletzt

Nr. 2193

Mit Schnittwunden am Rücken wurde gestern Abend ein Obdachloser in Reinickendorf aufgefunden. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr bestand dem Vernehmen nach zu keiner Zeit.

Eine Passantin fand den 23-Jährigen gegen 19.25 Uhr bewusstlos am Franz-Neumann-Platz und alarmierte den Rettungsdienst. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann von einem noch Unbekannten zunächst niedergeschlagen und anschließend weiter verletzt worden sein.

Die Kriminalpolizei der Direktion 1 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.