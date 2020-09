Festnahme nach Autoeinbruch

Nr. 2186

Ein mutmaßlicher Autoeinbrecher ging der Polizei in der vergangenen Nacht in Britz ins Netz. Gegen 1.35 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Unbekannten in einem in der Rungiusstraße auf einem Parkplatz abgestellten BMW und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den 35-Jährigen noch in der Nähe des Tatorts fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es auf demselben Parkplatz einen weiteren Einbruchsversuch an einem Audi gab. Auch in der nahegelegenen Juliusstraße wurde ein aufgebrochener Lastwagen festgestellt. Inwieweit der Festgenommene, der der Kriminalpolizei der Direktion 4 überstellt wurde, auch für diese beiden Taten in Frage kommt, ist Gegenstand der derzeit noch laufenden Ermittlungen.