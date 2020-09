Nach Körperverletzung der Polizei gestellt

Nr. 2185

Ein Mann stellte sich gestern Abend in Spandau nach einer Körperverletzung den eingesetzten Polizeikräften. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen der 20-Jährige und dessen 16-Jährige Freundin zu einem ebenfalls 20-Jährigen Freund. Gegen 19 Uhr suchten sie dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße auf. Dort stellte der 20-jährige Tatverdächtige seinen Freund zur Rede, nachdem dieser erfuhr, dass sein Freund ihn mit seiner Freundin betrogen haben soll. In Folge eines entstandenen Streites darüber, soll der Betrogene seinen Freund zunächst gewürgt, anschließend mit der Faust geschlagen und mit Füßen getreten haben. Nachdem der Freund verletzt auf dem Boden liegen blieb, alarmierte der 20-jährige Gehörnte sofort die Polizei, erwartete die eintreffenden Einsatzkräfte vor der Haustür und stellte sich diesen. Nachgeforderte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen hingegen in ein Polizeigewahrsam, aus dem er später, nach einer erfolgten erkennungsdienstlichen Behandlung, wieder entlassen wurde. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.