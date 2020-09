Nr. 2184

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge in Neukölln an. Zeugen meldeten die Brände an dem Mercedes und dem Toyota, die beide in der Schandauer Straße hintereinander geparkten waren, gegen 1 Uhr. Es entstand jeweils Totalschaden. Ein weiterer in der Nähe abgestellter Mazda wurde durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.