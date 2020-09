Schwere Handverletzungen nach Verkehrsunfall

2174

Gestern Nachmittag kam es in Lichtenrade zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Nach ersten Informationen fuhr die 25-jährige gegen 17 Uhr mit einem Kia den Lichtenrader Damm in Richtung Fehlingstraße und bog dann nach links in die Barnetstraße ein. Ein Skoda, der durch einen 72-Jährigen gesteuert wurde, kam ihr auf dem Lichtenrader Damm entgegen und fuhr zeitgleich über die Kreuzung, an der die Kia-Fahrerin abbog. Es kam zu einer Kollision beider Pkw bei dem das Auto der Abbiegerin auf die Fahrerseite umkippte. Die Fahrerin erlitt dabei so schwere Handverletzungen, dass ein Notarzt sie schon am Unfallort behandeln musste und eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus folgte. Der 72-jährige Skoda-Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden nur leicht verletzt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4.