Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kindern

Nr. 2168

Gestern Abend kam es in Tempelhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und vier Kinder schwere Verletzungen erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 32-Jährige um 20.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der General-Pape-Straße in Richtung Loewenhardtdamm. Auf Höhe der Hausnummer 100 kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 22-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung fuhr. Die 32-jährige Frau und die mit ihr im Auto befindlichen vier Kinder zogen sich schwere Verletzungen zu, die zunächst einen stationären Aufenthalt in einer Klinik nach sich zogen. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.