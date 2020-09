Auf den Bahnsteig geschubst und geschlagen

Nr. 2167

Gestern Nachmittag wurde ein Jugendlicher in Gesundbrunnen aus der U-Bahn auf den Bahnsteig geschubst und anschließend geschlagen. Den vorliegenden Informationen nach soll der 14-jährige gegen 16 Uhr von einem unbekannt gebliebenen Mann von hinten aus der U-Bahn der Linie U8 auf den Bahnsteig des U-Bahnhofes Gesundbrunnen geschubst worden sein. Am Boden liegend erhielt er dann einen Schlag gegen den Kopf. Der Angreifer soll ihn anschließend hochgezogen und mit dem Kopf gegen die inzwischen anfahrende Bahn gedrückt und in kurz darauf wieder losgelassen haben. Der mutmaßliche Schläger hielt sich dann noch kurz in einem Kiosk im Bahnhof auf und setzte dann seinen Weg unerkannt in unbekannte Richtung fort. Der Geschlagene stand sichtlich unter dem Einfluss des Geschehen und musste mit Gesichtsverletzungen in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Ermittlung führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1.