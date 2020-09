Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2160

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Reinickendorf, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Laut bisherigen Ermittlungen fuhr der 18-jährige VW-Fahrer die Waldstraße in Richtung Lindauer Allee. An der Kreuzung zur Ollenhauerstraße bog er links ab, wobei es zu einem Zusammenstoß mit dem 52-jährigen Ford-Fahrer kam, der aus der Lindauer Allee kommend in Richtung Tegel fuhr. Durch die Wucht des Zusammenpralls kippte der VW Polo um und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrer wurden mit Rumpfverletzungen durch Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der VW-Fahrer wurde stationär aufgenommen, der Ford-Fahrer wurde nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen.