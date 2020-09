Pkw brannte vollständig aus

Nr. 2155

Ein BMW stand heute früh in Staaken in Flammen. Ein unbekannt gebliebener Passant bemerkte den brennenden Pkw gegen 3.25 Uhr auf einem Parkplatz in der Maulbeerallee und alarmierte die Feuerwehr. Die gerufenen Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem Fahrzeug, das vollständig ausbrannte. Durch die Hitze des Feuers wurden ein daneben geparkter Fiat und ein dahinterstehender Renault ebenfalls beschädigt. Das Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.