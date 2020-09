Fußgänger angefahren und in Gebäudewand gelandet

Nr. 2149

Gestern Nachmittag fuhr ein Autofahrer in Mariendorf einen Fußgänger an und kam in der Gebäudewand eines Supermarktes zum Stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 42-Jähriger gegen 14.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Großbeerenstraße vorwärts aus einer Parklücke, erfasste dabei einen 44-jährigen Fußgänger und kam anschließend in einer Gebäudewand des Ladens zum Stehen. Der Fußgänger erlitt dadurch schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein 29-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt des Einschlags des Fahrzeugs in der Wand dahinter im Inneren des Geschäfts befand, erlitt genauso wie der Autofahrer einen Schock. Beide kamen zu stationären Aufnahmen und Behandlungen in Kliniken. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu dem Verkehrsunfallgeschehen übernommen.