Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radlern

Nr. 2147

Gestern Nachmittag kam es in Zehlendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mutter und ihre Tochter schwere Verletzungen erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 38-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad, das mit einer Verbindungsstange mit dem Rad ihrer 4-jährigen Tochter verbunden war, die Potsdamer Chaussee in Richtung Königsstraße. Als ein 80-Jähriger mit seinem VW aus der Bismarckstraße kommend nach rechts in die Potsdamer Chaussee einbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrradgespann, wobei Mutter und Tochter zu Boden stürzten. Die 38-Jährige erlitt Beinverletzungen, das Kind Rumpf- und Armverletzungen, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus nach sich zogen. Die weiteren

Ermittlungen dauern an.