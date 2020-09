Festnahme einer mutmaßlichen Bande von Trickdieben

Neukölln/Tempelhof-Schöneberg

Nr. 2137

Gestern Nachmittag nahmen zivile Einsatzkräfte zwei mutmaßliche Trickdiebe in Buckow und im Anschluss ihren mutmaßlichen Komplizen in Schöneberg fest. Nach langen, umfangreichen und intensiven Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Berlin, gelangen dem Fahndungsteam der Polizeidirektion 4 zunächst zwei Festnahmen gegen 16.30 Uhr. Vorangegangen war ein Trickdiebstahl in einer Wohnung in Lichtenrade, bei dem eine 74-Jährige bestohlen wurde. Dabei sollen die beiden Festgenommenen den sogenannten Handwerkertrick angewendet haben. Die drei 41-, 47- und 54-jährigen mutmaßlichen Bandenmitglieder standen wegen mehrerer Trickdiebstahlstaten in Wohnungen im Fokus der gemeinsamen Ermittlungen. Das Trio wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 überstellt.

Die Abteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität der Staatsanwaltschaft Berlin beantragt nunmehr Untersuchungshaft.