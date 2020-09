Nach schwerem Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 2157

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion 2 Hinweise aus der Bevölkerung zu einem Landfriedensbruch und einer gefährlichen Körperverletzung, die sich Anfang Februar 2020 in Charlottenburg ereignet haben. Die abgebildeten Männer stehen im Verdacht am 2. Februar 2020, gegen 22.25 Uhr in ein Café am Mierendorffplatz eingedrungen zu sein, dortige Anwesende mit Holzknüppeln verletzt und durch die Abgabe von Schüssen bedroht zu haben. In diesem Zusammenhang wurde bereits ein 29-jähriger Tatverdächtiger ermittelt.