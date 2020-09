Radfahrer schwer verletzt

Nr. 2124

Gestern Abend erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 35-Jährige Radfahrer gegen 21.30 Uhr die Fußgängerampel an der Kreuzung Gotenstraße / Sachsendamm / Vorarlberger Damm von der Gotenstraße kommend in Richtung Vorarlberger Damm überquert haben, als er von einem Smart erfasst wurde, mit dem ein 27-Jähriger auf dem Sachsendamm in Richtung S-Bahnhof Schöneberg unterwegs war. Der 35-Jährige prallte auf die Windschutzscheibe und zog sich schwere Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Weiterbearbeitung erfolgt durch die Verkehrsermittlerinnen und –ermittler der Polizeidirektion 4.