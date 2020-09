Fußgänger von Motorrad erfasst und schwer verletzt

Nr. 2121

Bei einem Verkehrsunfall heute früh in Fennpfuhl wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer auf der Landsberger Allee, von der Storkower Straße kommend, in Richtung Weißenseer Weg. Gegen 5.30 Uhr überquerte der 22-jährige Fußgänger die Fahrbahn der Landsberger Allee und wurde hierbei von dem Motorrad-Fahrer erfasst. Bei dem Unfall erlitt der junge Mann schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 53-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten. Das Motorrad wurde zwecks Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen.