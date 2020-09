Zelt angezündet

Nr. 2118

In der vergangenen Nacht soll ein Mann ein Zelt in Kreuzberg angezündet haben, in dem sich ein Paar befand.

Nach bisherigen Erkenntnissen schliefen die Frau im Alter von 38 und der Mann im Alter von 28 Jahren im Görlitzer Park nahe des Einganges Liegnitzer Straße in einem Zelt, als gegen 1.30 Uhr ein 31-jähriger Mann an das Zelt herantrat und der Frau von außen, durch die Zeltplane mehrfach gegen den Oberkörper getreten und an den Haaren gezogen haben soll. Der 28-Jährige soll den 31-Jährigen, von innen aus dem Zelt heraus, aufgefordert haben, dies zu unterlassen. Der Aufforderung soll dieser nicht nachgekommen sein, sondern stattdessen den Zeltstoff des Eingangsbereichs angezündet haben, während sich das Paar noch im Zeltinneren befunden habe. Der 28-Jährige konnte das in Brand gesteckte Zelt löschen und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, die den 31-Jährigen festnahm. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von rund 1,4 Promille.

Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt wurde, welches die weiteren Ermittlungen führt.