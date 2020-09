Mit gestohlenen Kennzeichen vor der Polizei geflüchtet

Nr. 2112

Polizisten stellten gestern Abend in Friedrichshagen ein Auto mit gestohlenen Kennzeichen fest.

Gegen 20.45 Uhr fiel Fahndern eines Polizeiabschnittes auf der Lindenallee ein Ford auf, dessen Kennzeichen mit Paketklebeband befestigt war. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses als gestohlen gemeldet war, woraufhin sich die Einsatzkräfte entschlossen, den Wagen anzuhalten. Als der Ford auf der Parrisiusstraße am rechten Fahrbahnrand anhielt, stieg einer der Beamten aus, ging zu dem Fahrzeug hin und forderte den Fahrer des Ford auf, stehen zu bleiben. In diesem Moment beschleunigte der Mann den Wagen jedoch wieder und bog in die Borgmannstraße ein. Die Polizisten folgten dem Ford mit eingeschalteten Sondersignalen. Über mehrere Straßen flüchtete der Ford-Fahrer bis in die Sackgasse der Sternallee, wo er das Fahrzeug zwar abbremste, jedoch nicht zum Stillstand brachte. Anschließend stieg der Fahrer aus dem noch rollenden Wagen aus und flüchtete zu Fuß, während der Ford gegen einen Poller sowie eine Parkbank stieß und stehen blieb. Während der Fahrer unerkannt flüchtete, konnten die beiden übrigen Insassen im Alter von 18 und 19 Jahren angehalten und identifiziert werden. Die beiden Heranwachsenden konnten nach der Feststellung ihrer Personalien ihren Weg fortsetzen. Den Ford beschlagnahmten die Einsatzkräfte zur Beweissicherung und ließen ihn abtransportieren.

Die Ermittlungen zu dem gestohlenen Kennzeichen und dem Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 6.