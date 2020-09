Verkehrsunfall bei Spurwechsel

Nr. 2109

Bei einem Verkehrsunfall in Wedding wurde heute Vormittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 34-jährige Autofahrerin gegen 9 Uhr auf der Föhrer Straße, von der Amrumer Straße kommend, in Richtung Föhrer Brücke. Hinter ihr, ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen, soll der 22-jährige Zweiradfahrer zum Überholen angesetzt haben. Kurz darauf soll die Autofahrerin, ohne den Blinker zu betätigen, ebenfalls nach links gefahren sein. Aufgrund des Spurwechsels soll der junge Mann stark abbremst und die Kontrolle über sein Zweirad verloren haben. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt dabei Schürfwunden und eine Verletzung an der Wirbelsäule. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 43-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.