Nr. 2097

Unbekannte beschmierten in der vergangenen Nacht die Bundeszentrale einer Partei in Kreuzberg. Die Besatzung einer Objektschutzstreife der Polizei Berlin stellte heute früh gegen 3.45 Uhr fest, dass unbekannte Personen einen Schriftzug in rosa Farbe an das Parteigebäude an der Wilhelmstraße schmierten. Die Hintergründe der Tat ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.