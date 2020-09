Mann stürzt mit E-Scooter

Nr. 2096

In der Nacht von Samstag zu Sonntag stürzte in Kreuzberg ein Mann mit dem E-Scooter einer Leihfirma und verletzte sich dabei schwer. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 33-Jährige gegen 2.10 Uhr mit dem E-Roller in der Stresemannstraße auf dem Radweg vom Askanischen Platz kam und in Richtung Wilhelmstraße gefahren sein soll. Der alkoholisierte Mann stürzte ohne Fremdeinwirkung und zog sich dabei eine Unterschenkelfraktur zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Eine durchgeführte Atemalkohol-Messung ergab einen Wert von fast 1,6 Promille.