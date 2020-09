Versuchte Brandstiftung an Lkw

Nr. 2094

Ein LKW brannte in der vergangenen Nacht in Kreuzberg. Ein 27-jähriger Passant bemerkte gegen 1 Uhr am Wassertorplatz das brennende Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandkämpfer löschten anschließend die Flammen. Durch das Feuer wurde der Laster der Marke MAN leicht am Reifen beschädigt. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass zuvor gegen 0.30 Uhr zwei Mülltonnen in der nahe gelegenen Franz-Künstler-Straße brannten. Hierbei soll ein unbekannt gebliebener Mann mit einem Einkaufswagen in unmittelbarer Nähe beobachtet worden sein. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht und welche Rolle der Unbekannte mit dem Einkaufswagen dabei spielte, ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.