Raub in Spätkauf

Nr. 2093

In der vergangenen Nacht überfielen zwei Unbekannte einen Spätkauf in Mitte. Ersten Ermittlungen zufolge sollen zwei Männer gegen 1.50 Uhr den Laden in der Adalbertstraße betreten haben. Einer der mutmaßlichen Räuber soll mit seiner Hand in der Jackentasche eine vermeintliche Schusswaffe geformt, diese auf den 53-jährigen Verkaufsmitarbeiter gerichtet und ihn zum Zurücktreten von der Kasse aufgefordert haben. Anschließend sollen die beiden den Laden mit Geld und Zigaretten fluchtartig über die Melchiorstraße in Richtung Engeldamm verlassen haben. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 übernimmt die weiteren Ermittlungen.