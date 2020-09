Radfahrer nach Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Nr. 2092

Gestern Mittag kam es in Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 27-Jähriger gegen 12 Uhr auf einem Fahrrad die Invalidenstraße in Richtung Chausseestraße. Zur selben Zeit war eine Straßenbahn auf der Invalidenstraße in die entgegengesetzte Richtung unterwegs, um nach links auf den Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer gegen die Straßenbahn prallte, anschließend zu Boden fiel und sich schwere Kopf- und Armverletzungen zuzog. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.