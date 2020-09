Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2091

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Tempelhof wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 69-jähriger Toyota-Fahrer gegen 19 Uhr auf der Boelckestraße, von der Ringbahnstraße kommend, in Richtung Hoeppnerstraße. Der 61-jährige Radfahrer fuhr zu dem Zeitpunkt in gleicher Richtung auf dem Radfahrstreifen und wollte nach links in die Hoeppnerstraße abbiegen. Hierbei erfasste der 69-Jährige den Radfahrer, der bei dem Verkehrsunfall eine Kopf- und Beckenverletzung erlitt. Er kam mit der Berliner Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 führt die Ermittlungen.