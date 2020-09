Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 2090

Bei einem Streit wurde ein Mann gestern Abend in Hellersdorf mit Reizgas sowie einem Baseballschläger attackiert und verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge gerieten zwei Männer im Alter von 26 und 49 Jahren gegen 17.20 Uhr mit dem 48-Jährigen in der Louis-Lewin-Straße in Streit. Hierbei sollen der 49-Jährige den Tatverdächtigen festgehalten und sein 26-jähriger Sohn ihm mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen haben. Darüber hinaus soll einer der Beiden dem Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Bei der Auseinandersetzung soll der 48-Jährige die zwei Männer mit einem scharfen Revolver bedroht haben, die ihm die Angreifer anschließend wegnahmen. Der 49-Jährige schoss kurze Zeit später damit in ein Gebüsch, ohne jemanden zu gefährden oder zu verletzen. Der 48-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den mittlerweile geflüchteten 26-Jährigen vorübergehend fest. Er muss sich nun mit seinem Vater wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der 48-Jährige muss sich wegen der Bedrohung mit einer Schusswaffe und des unerlaubten Besitzes eines Revolvers verantworten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den Beteiligten um konkurrierende Imbissbesitzer handeln. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen.