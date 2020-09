Helfer attackiert

Nr. 2087

Zwei 31 und 35 Jahre alte Männer die gestern Abend in Kreuzberg Beleidigungen unterbinden wollten, wurden daraufhin attackiert. Nach Aussage der beiden Männer waren sie gegen 18.30 Uhr in einem Zug der U-Bahn Linie 8 unterwegs, als sie Zeugen wurden, wie ein derzeit noch unbekannter Mann eine Transperson mehrfach beleidigte. Die beiden Männer waren daraufhin aufgestanden und hatten den Mann aufgefordert, seine Beleidigungen zu unterlassen. Unmittelbar nach der Aufforderung seien sie aus einer Gruppe von 5-6 Jugendlichen attackiert worden. Aus der Gruppe heraus war mit Fäusten auf die Beiden eingeschlagen worden. Als der 35-Jährige daraufhin zu Boden gegangen war, sollen die Angreifer ihm mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Nachdem die Angegriffenen die Notbremse des Zuges betätigt hatten, stieg die Gruppe am U-Bahnhof Moritzplatz aus der Bahn und flüchtete. Die Transperson hatte sich vor Eintreffen der alarmierten Polizei ebenfalls entfernt. Die Beiden konnten einen der Angreifer aufgrund seiner auffälligen Bekleidung gut beschreiben, woraufhin Polizeikräfte wenig später in der Oranienstraße zwei 14 und 16 Jahre alte Tatverdächtige festnahmen. Der 14-Jährige wurde von den angegriffenen Männern eindeutig wiedererkannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seiner Mutter übergeben. Videoaufnahmen aus der U-Bahn wurden gesichert. Der 35-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.