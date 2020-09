Fahrzeug fährt auf Polizisten zu - Schusswaffengebrauch

Nr. 2085

Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil eines Polizisten in Gesundbrunnen ermittelt seit der vergangenen Nacht die Kriminalpolizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen stoppten Polizeikräfte gegen 1.30 Uhr am Nauener Platz / Reinickendorfer Straße einen Mercedes, der zuvor mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Als die beiden Polizisten ihr Fahrzeug verlassen hatten und sich dem Wagen näherten, gab der Fahrer plötzlich Gas und fuhr direkt auf einen der beiden Beamten zu. Daraufhin gab dieser mehrere Schüsse auf das Fahrzeug ab, welches sich anschließend entfernte. Der Mercedes konnte wenig später leerstehend im Bereich des Schillerparks aufgefunden werden und wurde sichergestellt. Die Polizisten blieben körperlich unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.