Brennende Fahrzeuge

Nr. 2082

Aus noch nicht abschließend geklärte Art und Weise geriet in der vergangenen Nacht in Friedrichsfelde ein Fahrzeug in Brand. Zeugen hatten gegen 3.20 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem sie Flammen an dem in der Dolgenseestraße geparkten Audi wahrgenommen hatten. Durch das Feuer wurden ein Renault, ein Dacia und ein Lichtmast ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Derzeit wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.