Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Nr. 2080

Wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens stoppten Einsatzkräfte der Polizei Berlin in der vergangenen Nacht in Tegel eine Gruppe Motorradfahrende. Die Dienstkräfte nahmen die Zweiradfahrenden erstmalig gegen 0.30 Uhr am Kurt-Schumacher-Damm wahr. Von dort aus fuhren die bis dahin Unbekannten mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die BAB 111, um diese an der Anschlussstelle Eichborndamm wieder zu verlassen. An der Kreuzung Eichborndamm Ecke Scharnweberstraße stellten sich die Dienstkräfte mit ihrem Einsatzwagen quer zur Fahrbahn und verhinderten so die Weiterfahrt der Beteiligten. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle beschlagnahmten die Einsatzkräfte sechs Führerscheine und ebenso viele Motorräder, darunter drei Suzuki, zwei Yamaha sowie eine BMW. Fünf Männer, ein 23-Jähriger, zwei 24-Jährige und ein 34-Jähriger sowie eine 24 Jahre alte Frau konnten ihren Weg nach einer Identitätsfeststellung zu Fuß fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.