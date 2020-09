12-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Nr. 2075

Gestern Nachmittag erlitt ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf lebensgefährliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 12-Jährige gegen 14.15 Uhr zu Fuß die Hellersdorfer Straße in Höhe der Luzinstraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Autofahrer, der mit einem Hyundai in Richtung Cecilienstraße unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jungen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine 49 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung wurde bei dem Autofahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Einsatzkräfte beschlagnahmten zudem den Führerschein des jungen Mannes. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 6.