Kind bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2072

Gestern Nachmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Buch schwer verletzt. Gegen 17.50 Uhr überquerte die Zehnjährige zu Fuß gemeinsam mit einer Freundin die Straße Alt-Buch kurz vor der Einmündung Karower Straße. Eine 41-jährige Auto-Fahrerin, die mit ihrem Renault in Richtung Schwanebecker Chaussee unterwegs war, erfasste das Mädchen. Rettungskräfte brachten das Kind mit einer Beinverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin und die gleichaltrige Freundin des verletzten Mädchens blieben unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1.