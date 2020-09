Bei Überfall mit Pfefferspray gesprüht

Nr. 2071

Unbekannte überfielen in der vergangenen Nacht einen Spätkauf in Moabit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei Männer den Laden in der Gotzkowskystraße gegen 1.45 Uhr, besprühten den 52-jährigen Inhaber mit einem Pfefferspray und raubten anschließend die Einnahmen sowie Zigaretten. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute und entkam. Der Überfallene erlitt leichte Verletzungen und wurde von alarmierten Polizeieinsatzkräften erstversorgt. Eine weitere ärztliche Behandlung wollte er zunächst nicht in Anspruch nehmen. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 hat die weiteren Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.