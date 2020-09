Nr. 2067

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Brandstiftung an einem Fahrzeug in Schöneberg. Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckte ein Passant gegen 0.50 Uhr ein brennendes Quad auf dem Gehweg der Pallasstraße und alarmierte die Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen. Das Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.