Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs

Nr. 2059

Gestern Nachmittag kam es in Neukölln zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verabredeten sich zwei Streitparteien gegen 15.20 Uhr vor einem Gebäude in der Leinestraße. Etwa eine Viertelstunde später eskalierte der Streit und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der etwa 15 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Dabei wurde von den Beteiligten Pfefferspray eingesetzt und es soll mit einem Baseballschläger geschlagen worden sein. Anschließend flüchteten mehrere Beteiligte und alarmierte Polizeieinsatzkräfte stellten am Ort zunächst noch von sechs Beteiligten im Alter von 17 bis 22 Jahren die Personalien fest. Bei einer Absuche der näheren Umgebung fanden die Beamtinnen und Beamten einen Baseballschläger sowie zwei Pfeffersprays und stellten alles als mögliche Tatmittel sicher. Zeugen berichteten im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung auch von einigen Schüssen, eine Waffe oder entsprechende Hülsen wurden jedoch nicht aufgefunden. Fünf junge Männer erlitten leichte Verletzungen, die von der Besatzung alarmierter Rettungswagen am Ort behandelt wurden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5 dauern an.