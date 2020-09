Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens – Zwei Verletzte

Nr. 2058

Gestern Abend wurden ein Mann und eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain schwer verletzt. Mehreren Zeugenaussagen zufolge sollen drei Männer gegen 18.15 Uhr auf ihren Motorrädern mit überhöhter Geschwindigkeit in der Warschauer Straße in Fahrtrichtung Warschauer Brücke unterwegs gewesen sein. In Höhe einer Tramstation sollen sie wegen einer roten Ampel stark abgebremst haben und im Stillstand mehrfach mit dem Gas gespielt haben. Als die Ampel schließlich auf Grün umschaltete, sollen die jungen Zweiradfahrer ihre Maschinen stark beschleunigt haben. Dabei verlor ein 26-Jähriger die Kontrolle über seine Kawasaki, prallte rechts gegen den Bordstein und stieß auf dem Gehweg schließlich mit einem Laternenmast zusammen. Das Motorrad fiel dadurch auf die Seite und rutschte mehrere Meter über einen angrenzenden Radweg, wo es letztlich mit einer Radfahrerin zusammenstieß, an einer Schutzplanke abprallte und auf der Fahrbahn liegenblieb. Die beiden anderen Motorradfahrer, ein 26-jähriger Honda-Fahrer und ein 30 Jahre alter Yamaha-Fahrer, kehrten zur Unfallstelle zurück. Die 31-jährige Radfahrerin erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften am Ort behandelt. Der 26 Jahre alte Motorradfahrer verletzte sich am ganzen Körper und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5.