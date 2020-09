Zusammenstoß zwischen Auto und Roller

Nr. 2057

Gestern Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Charlottenburg-Nord. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 63-Jähriger gegen 11.40 Uhr auf der Goerdelerdammbrücke im linken Fahrstreifen unterwegs, um nach links auf die Anschlussstelle der BAB 100 Richtung Spandauer Damm zu fahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 78-jährigen Rollerfahrer, der die Brücke in entgegengesetzter Richtung befuhr. Dabei zog sich der Senior schwere Verletzungen am Oberkörper zu, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 übernommen.