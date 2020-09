Schwere Kopfverletzungen nach Auseinandersetzung

Nr. 2056

Schwere Verletzungen erlitt ein Mann gestern Vormittag im Ortsteil Märkisches Viertel nach einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 11 Uhr am Mittelfeldbecken zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern und einer Frau, in welchem es um die Leinenpflicht für Hunde ging. In der Folge soll der eine, ein 56-Jähriger, dem anderen, einen 43-Jährigen, mehrmals ins Gesicht geschlagen und getreten haben. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert und ins künstliche Koma versetzt werden musste. Zeugen erkannten den mutmaßlichen Schläger anschließend im Hundegarten am Seggeluchbecken wieder, so dass er anschließend von Polizeieinsatzkräften festgenommen werden konnte. Er wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.