Festnahme nach Hitlergruß

Nr. 2046

Polizeikräfte nahmen heute früh einen Mann in Friedrichshain fest. Gegen 3.30 Uhr fiel Polizisten eines Funkstreifenwagens an der Revaler Straße ein Mann auf, der laut herumschrie. Als dieser den Einsatzwagen bemerkte, zeigte er den Polizisten den Hitlergruß und rief dazu nationalsozialistische Parolen. Die Einsatzkräfte hielten an, stiegen aus und nahmen den Mann fest. Eine Atemalkoholmessung bei dem 29-Jährigen ergab einen Wert von ungefähr 2,2 Promille. Zu einer richterlich angeordneten Blutentnahme brachten ihn die Einsatzkräfte in ein Polizeigewahrsam, aus dem er später wieder entlassen wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz führt nun gegen den 29-Jährigen Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.